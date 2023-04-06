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Эксперт Винокуров: Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада

Эксперт Винокуров: Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров заявил, что Российская Федерация отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны.

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