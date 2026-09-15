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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились прекратить обстрелы энергетических объектов друг друга.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя vladimir vedenkin
vladimir vedenkin

Очередная попытка Запада остановить виды боевых действий и гибридной войны, в которых хохлосрач сильно проигрывает и дать шансы зеленкину на продолжение войны/ нанесения максимального ущерба России.

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотов

Любое наше действие должно нести смысл.
Какой ДЛЯ НАС смысл в таком перемирии, ЗАЧЕМ нам это?
Для взбесившегося хутора понятно, отряхнётся, отремонтируется, перегруппируется и с новой силой начнёт действия против нас.
НАМ это ЗАЧЕМ? Договорнячок? Предательство? Продажность?

Профиль пользователя Андрей М
Андрей М

И вообще война какая-то странная... Здесь стреляй, а туда не смей! Против России воюют страны НАТО и этого ни кто не оспаривает, а Россия отчего-то воюет только против Украины!  Путем договренностей эту войну не остановить! Закончатся украинцы, привезут африканцев и латино-американцев, а там и поляки с прибалтами пойдут в дело.... Ведь всем и так ясно, что нет в природе ни каких Вооруженных Сил Украины, а есть легионы НАТО на Украине или ЧВК ЕС на Украине!

Профиль пользователя Daddy Bo
Daddy Bo

Что, судя по утренним сообщениям и продолжает делаться. Дать противнику возможность ремиссии произведëнного ущерба означает, прежде всего, сведение к нулю эффекта от ударов, его произведшего, превратив его в зря выброшенные деньги и никчëмное издевательство над врагом и, самое главное, дав ему возможность оправиться, отдаляет время его падения. Игры какие-то.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

с каких пор Трамп стал решать за Путина что нам делать в СВО -а что не делать- в ответ на такую риторику следует сжечь до тла любой энергетический значимый объект для Киева а может и в самой столице Украины!