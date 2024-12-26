«Атлетико» хочет подписать защитника «ПСЖ»

«Атлетико» подписал Робина Ле Нормана и Клемана Лангле во время летнего трансферного окна 2024 года, но в 2025 году мадридский клуб вернется на рынок с целью подписать как минимум еще одного центрального защитника, поскольку Аксель Витсель и Сесар Аспиликуэта, как ожидается, покинут команду по окончании сезона в связи с истечением срока действия контрактов.