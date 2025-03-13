Перемирие на Украине и договор о безопасности: что обсудили Путин и Лукашенко

ТАСС/Владимир Смирнов После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который приехал в Москву с официальным визитом, на пресс-конференции российский лидер Владимир Путин детально ответил на вопрос о 30-дневном перемирии.
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