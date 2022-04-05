Симеоне после поражения: «Ман Сити» – лучшая команда мира, возможно. «Атлетико» будет смиренно бороться, насколько сможет»

Диего Симеоне подвел итоги поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в Лиге чемпионов. О сегодняшнем матче «Очень сложный матч против выдающейся команды, которая играет очень хорошо и добивается успехов благодаря великолепным индивидуальностям, которые формируют отличную команду.

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