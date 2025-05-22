Новый президент Румынии высказался о перспективах помощи Украине

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил в интервью , что страна продолжит оказывать помощь Украине и готова наращивать военные расходы для выполнения новых обязательств перед НАТО, несмотря на рекордный бюджетный дефицит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии