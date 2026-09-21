Кабан күле буенда «Җанкисәккәем» спектаклен күрсәтәчәкләр

24 сентябрьдә 18:30 сәгатьтә Казанның нәкъ үзәгендә – Мәрҗани урамы ягыннан, Тинчурин театры янындагы төшү урынында, Кабан күле буенда Камал исемендәге татар дәүләт академия театрының архив хәзинәсеннән алынган мәшһүр «Җанкисәккәем» спектаклен карарга мөмкин булачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым