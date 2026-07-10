Самовосстанавливающиеся линзы заживляют царапины под ультрафиолетом

Исследователи Чон-Хён Чой и Бён-Ки Чо из Данкукского университета в Южной Корее разработали материал для контактных линз, способный восстанавливаться после царапин всего за один час воздействия ультрафиолета — без нагрева и без потери прозрачности.
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