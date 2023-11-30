Взлом обороны ВСУ на Донецком направлении: дорога на Часов Яр открыта

Ивановские десантники одолели гору, которую не смог взять «Вагнер» Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Подразделения Южной группировки российских войск освободили в ДНР населенный пункт Артемовское (бандеровское название: Хромово).
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