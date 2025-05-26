Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Третьи сутки в ЛНР проблемы с водоснабжением. 24 мая работяги, которые рыли яму на стройплощадке в Луганске, повредили трубы — 30 улиц остались без воды.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Третьи сутки в ЛНР проблемы с водоснабжением. 24 мая работяги, которые рыли яму на стройплощадке в Луганске, повредили трубы — 30 улиц остались без воды.
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