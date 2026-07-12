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Царьград

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Армянский тяжелоатлет Ален Зурабян завоевал серебро юношеского ЧМ в Колумбии

Армянский тяжелоатлет Ален Зурабян завоевал серебро юношеского ЧМ в Колумбии

Представитель сборной Армении по тяжёлой атлетике Ален Зурабян (весовая категория – 94 кг) завоевал серебряную медаль на юношеском чемпионате мира (возрастная категория до 17 лет), который прошёл в Колумбии.

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