Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что сейчас медики беспокоятся не о росте заболеваемости коронавирусом, а о возможном сочетании инфекции с другими.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что сейчас медики беспокоятся не о росте заболеваемости коронавирусом, а о возможном сочетании инфекции с другими.
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