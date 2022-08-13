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Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что сейчас медики беспокоятся не о росте заболеваемости коронавирусом, а о возможном сочетании инфекции с другими.

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