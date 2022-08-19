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«Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы»: Арестович осудил ненависть украинцев к русским

«Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы»: Арестович осудил ненависть украинцев к русским

Советник главы офиса Зеленского Арестович раскритиковал украинцев за ненависть к русским Михаил Родионов Алексей Арестович Global Look Press Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к русским и заявил, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» могли бы встать на сторону Украины.

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