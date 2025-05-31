Фицо объявил о готовности восстановить диалог с Чехией по Украине

Правительство Словакии намерено восстановить межправительственные диалоги с Чешской Республикой и обсудить вопросы разрешения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции в Братиславе, 31 мая сообщает издание Echo24.
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