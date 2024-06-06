Xbox Games Showcase 2024 будет длиться 2 часа, в течение которых покажут 30 игр Конференц...

Xbox Games Showcase 2024 будет длиться 2 часа, в течение которых покажут 30 игрКонференция Xbox Games Showcase 2024 от Microsoft Gaming обещает стать одним из самых захватывающих моментов в ближайшие недели, но, по словам Джеффа Грабба, мероприятие может достичь поистине феноменальных масштабов.