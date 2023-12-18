В Алтайском крае мобильные бригады обслужили свыше 12 тысяч человек

Они проводят профилактический осмотр, диспансеризацию, первичную медико-санитарную помощь Свыше 12 тысяч человек старше 65 лет доставили на диспансеризацию с помощью мобильных бригад в 2023 году в Алтайском крае.
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