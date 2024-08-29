Ищем замену. Какие есть русскоязычные аналоги у YouTube?

Рассказываем, какие есть аналоги у популярного видеосервиса Россияне на протяжении последнего месяца жалуются на работу YouTube: видео загружаются медленно, а через Wi-Fi на компьютерах не прогружаются вообще.
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