Рейтинг районов Волгоградской области по голосам за Путина составил ПУЛ В городе Фролово за действующего главу государства отдали голоса 91.
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Рейтинг районов Волгоградской области по голосам за Путина составил ПУЛ В городе Фролово за действующего главу государства отдали голоса 91.