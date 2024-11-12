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Заражённые гранаты из Египта прибыли в порт Новороссийска, но их будут продавать

Заражённые гранаты из Египта прибыли в порт Новороссийска, но их будут продавать

Заражённые гранаты из Египта прибыли в порт Новороссийска, но их будут продаватьВ морской порт Новороссийска прибыла партия свежих гранатов из Египта, но специалисты выявили в ней средиземноморскую плодовую муху, а это карантинный объект для России.

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