Заражённые гранаты из Египта прибыли в порт Новороссийска, но их будут продавать

Заражённые гранаты из Египта прибыли в порт Новороссийска, но их будут продаватьВ морской порт Новороссийска прибыла партия свежих гранатов из Египта, но специалисты выявили в ней средиземноморскую плодовую муху, а это карантинный объект для России.