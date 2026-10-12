В Ереване снос киосков обернулся стычкой депутата с чиновником

В ереванском районе Ачапняк демонтаж торговых киосков муниципальными службами начался ночью, хотя ранее анонсировался на утро, что вызвало конфликт между владельцами объектов и представителями городской администрации, едва не перешедший в драку.
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