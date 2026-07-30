«Клуб полностью доверяет тренеру». «Дубай Юнайтед» сделал заявление по ситуации с Пирло

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«Дубай Юнайтед» опубликовал заявление по ситуации с Андреа Пирло. Ранее экс-игрок «Милана» и «Ювентуса» сообщил, что не станет главным тренером сборной Италии, несмотря на изначальные договоренности.