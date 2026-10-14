“President Donald Trump called for executing individuals who leak information to the media during a campaign rally as he railed against what he saw as critical coverage of the Iran war,” Bloomberg reports.
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