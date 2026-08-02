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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Интер Майами» об автоголе Каземиро: «Он один из лучших игроков в мире и может принести команде много успеха»

Тренер « Интер Майами » Гильермо Ойос поддержал опорного хавбека Каземиро, забившего автогол в матче МЛС с «Коламбусом» (2:2).

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