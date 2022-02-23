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Глава ЦАР Туадера поддержал решение Путина о признании независимости ЛНР и ДНР

Глава ЦАР Туадера поддержал решение Путина о признании независимости ЛНР и ДНР

Центральноафриканский лидер прокомментировал решение президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

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