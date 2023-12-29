Андрей Травников наградил лучших сельских учителей Новосибирской области и Беловодского района ЛНР

Глава региона отметил: в этом году церемония подведения итогов конкурса – особенная. Она стала ярким завершением Года педагога и наставника, объявленного Президентом России, хорошей возможностью ещё раз поблагодарить всех работников образования за их труд и, конечно же, отметить особую миссию сельского учителя.
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