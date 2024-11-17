Почему Максим Галкин* должен просить прощения? Запашный ответил коротко и предельно ясно

У меня вопрос другой. Почему он ДО СИХ ПОР является гражданином России? Папины заслуги он с лихвой переплюнул своим скотством...

Ю

Юрий Зубрин

Я поддерживаю Запашного,но меня коробит от его фразы о том ,что релоканты "решат вернуться в Россию".Их решение ничего не стоит и не им принимать его.Это равносильно тому ,если бы в годы ВОВ вдруг Власов решил бы вернуться в СССР.