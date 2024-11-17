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Почему Максим Галкин* должен просить прощения? Запашный ответил коротко и предельно ясно

Почему Максим Галкин* должен просить прощения? Запашный ответил коротко и предельно ясно

Запашый подчеркнул, что сегодня нужно определяться с позицией. Невозможно быть нейтральным. И, если, например, Максим Галкин* захочет вернуться в Россию, ему точно придётся просить прощения.

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Комментарии
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Ратник Ратник
У меня вопрос другой. Почему он ДО СИХ ПОР является гражданином России? Папины заслуги он с лихвой переплюнул своим скотством...
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16 час.
Ю
Юрий Зубрин
Я поддерживаю Запашного,но меня коробит от его фразы о том ,что релоканты &quot;решат вернуться в Россию&quot;.Их решение ничего не стоит и не им принимать его.Это равносильно тому ,если бы в годы ВОВ вдруг Власов решил бы вернуться в СССР.
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16 час.

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