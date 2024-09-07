В Киргизии объяснили запрет банкам принимать платежные поручения

Министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что банкам страны в течение года запрещено принимать к исполнению платежные поручения и осуществлять расчеты по контрактам без поставки на территорию государства.
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