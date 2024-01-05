Жеребьевка на турнир German Masters 2024

ёОпределены результаты жеребьевки на основные этапы турнира German Masters 2024 после завершения квалификационного раунда, сообщает WST Лукас Клекерс (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.
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