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Жеребьевка на турнир German Masters 2024

Жеребьевка на турнир German Masters 2024

ёОпределены результаты жеребьевки на основные этапы турнира German Masters 2024 после завершения квалификационного раунда, сообщает WST Лукас Клекерс (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.

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