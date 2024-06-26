Медучреждения в Мангистау не согласовали деятельность с антимонопольщиками

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области в ходе мониторинга установил нарушения антимонопольного законодательства со стороны субъектов осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения.
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