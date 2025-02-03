Как мозг обрабатывает пространство и время?

Представьте себе рой светлячков, мерцающих в ночном пространстве. Как человеческий мозг обрабатывает и интегрирует информацию о длительности и пространственном положении, обеспечивая такое видение? Этим вопросом задались Валерия Чентанино, Джанфранко Фортунато и Доменика Буэти из группы когнитивной нейронауки Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте, Италия.