Смолянок с предстоящим праздником поздравили транспортные полицейские

На городском железнодорожном вокзале прошла Всероссийская акция «8 Марта – в каждый дом». Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск по доброй сложившейся традиции присоединились ко Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом».