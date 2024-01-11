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Ушел по-английски: сыну Байдена грозит тюрьма за побег из конгресса

Ушел по-английски: сыну Байдена грозит тюрьма за побег из конгресса

REUTERS/Kevin Lamarque В США набирает обороты скандал с участием сына президента Хантера Байдена. Он демонстративно встал и ушел со слушаний в Палате представителей, куда его вызвали по повестке, чтобы допросить по делу о возможных коррупционных связях его отца.

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