Плевок в спину: Месси пережил публичное унижение

Футболист прокомментировал скандальный инцидент. Лионель Месси Florencia Tan Jun/Keystone Press Agency/Global Look PressНа прошедшем в Буэнос-Айресе матче между сборными Аргентины и Парагвая разгорелся большой скандал.
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