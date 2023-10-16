Театр абсурда
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Театр абсурда

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Еврейские дома в Берлине начали «помечать» звездой Давида

Еврейские дома в Берлине начали «помечать» звездой Давида

Местные израильтяне опасаются за свою жизнь — такой же знак использовали нацисты во времена Холокоста, сообщает газета The Times of Israel.

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