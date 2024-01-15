"Самый загадочный маньяк". Появилось расследование об убийце девушек в Барнауле

За почти полгода работы над видео журналисты опросили 65 человек Baza на своем YouTube-канале опубликовала расследование о маньяке из Барнаула, который в конце 1990-х и в начале 2000-х годов убивал девушек.
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