Революционный эксперимент по изучению Солнца: новый шаг в космических исследованиях на МКС Ирина ВальковаВ 2025 году российские ученые стартуют с уникальной научной миссией, которая может изменить наш взгляд на Солнце и его взаимодействие с Землей.
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