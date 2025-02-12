Революционный эксперимент по изучению Солнца: новый шаг в космических исследованиях на МКС Ирина ВальковаВ 2025 году российские ученые стартуют с уникальной научной миссией, которая может изменить наш взгляд на Солнце и его взаимодействие с Землей.