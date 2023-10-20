Нелепый тренд с западных подиумов добрался до российских звезд

Нелепый тренд с западных подиумов добрался до российских звездТренд на трусы, которые заменяют юбки и брюки, можно было увидеть на показах осень-зима 2023/24 у Dolce & Gabbana, Missoni, Salvatore Ferragamo и других.
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