Китай выразил готовность к большему развитию отношений с Россией

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Китай готов способствовать еще большему развитию отношений с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии