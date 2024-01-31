Китай выразил готовность к большему развитию отношений с Россией

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Китай готов способствовать еще большему развитию отношений с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.