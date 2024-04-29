Чего хотят от родителей современные дети

Катерина Мурашова продолжает исследовать развитие эмоциональной привязанности в современных семьях. Психолог рассматривает ситуации, когда «разговоров по душам» с детьми становится слишком много и родитель от них просто устает.
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