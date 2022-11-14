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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 ноября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на четырнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1263 =Аскетизм означает: удерживать себя в определённом состоянии и не давать возможность менять это состояние = Главное, существует универсальный инструмент, который способен исцелить нас - это безусловная Любовь! =Голод существует не потому, что мы не можем накормить бедных, а потому, что мы не можем насытить богатых = Делая добро для других, в чём бы оно ни выражалось, ты строишь Будущее своей бессмертной Жизни в Царствии Небесном = Думают, что выйти замуж, жениться – это счастье.

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