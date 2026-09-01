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Татар-информ

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Путин на встрече с Пезешкианом выразил восхищение мужеством иранского народа

Путин на встрече с Пезешкианом выразил восхищение мужеством иранского народа

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке выразил восхищение мужеством и стойкостью иранского народа, которые тот проявляет в борьбе за национальные интересы.

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