Chile, Argentina seek to diffuse Strait of Magellan controversy

Sovereignty over the Strait of Magellan was a key issue during Argentine President Javier Milei's meeting with Chilean President José Antonio Kast.
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