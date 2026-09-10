Могильщик Запада достиг совершеннолетия: О чем речь и что будет дальше?

БРИКС вступает во взрослую жизнь: в Нью-Дели съедутся лидеры более 20 стран. Путин снова встретится с Моди, а Си Цзиньпин впервые за семь лет приедет в Индию.
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