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5koleso.ru

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Производитель смартфонов построил автозавод: там будут выпускать китайский «Майбах»

Производитель смартфонов построил автозавод: там будут выпускать китайский «Майбах»

В китайском Хэфэе, провинция Аньхой, запущен новый завод Maextro Super Factory, на котором будут выпускаться автомобили бренда Maextro — совместного детища гиганта электроники Huawei и хорошо известной в России компании JAC.

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