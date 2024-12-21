Производитель смартфонов построил автозавод: там будут выпускать китайский «Майбах»

В китайском Хэфэе, провинция Аньхой, запущен новый завод Maextro Super Factory, на котором будут выпускаться автомобили бренда Maextro — совместного детища гиганта электроники Huawei и хорошо известной в России компании JAC.
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