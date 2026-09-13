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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Мартин» хочет сменить производителя мотора. ФИА и «Ф-1» рассчитывают сохранить «Хонду» в серии (FormulaPassion.it)

По данным FormulaPassion.it, команда «Астон Мартин» находится в поиске нового производителя моторов. После этапа в Монце, по слухам, владелец британского коллектива Лоренс Стролл провел переговоры с « Ред Булл » о возможной поставке двигателей.

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