Задача США в Стамбуле обозначена: Рубио оправдал необходимость личной встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио обозначил главную задачу США в разрешении украинского конфликта. Теперь в Белом доме смогли оправдать необходимость провести личную встречу лидеров США и России как можно скорее.
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