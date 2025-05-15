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Задача США в Стамбуле обозначена: Рубио оправдал необходимость личной встречи Путина и Трампа

Задача США в Стамбуле обозначена: Рубио оправдал необходимость личной встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио обозначил главную задачу США в разрешении украинского конфликта. Теперь в Белом доме смогли оправдать необходимость провести личную встречу лидеров США и России как можно скорее.

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