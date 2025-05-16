В конрессе США признали приостановку киберопераций США против России

Факт однодневной приостановки киберопераций США против России признал конгрессмен от Республиканской партии, глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон 16 мая, сообщило издание Politico.
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