Когда же лето на Кубани: синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные

Когда же лето на Кубани: синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходныеВ Краснодарском крае, как известно, продлили штормовое предупреждение, и сегодня в пятницу, по прогнозу синоптиков в регионе снова пройдут дожди.
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