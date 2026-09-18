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Царьград

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В Екатеринбурге 447 участков используют электронные списки избирателей

В Екатеринбурге 447 участков используют электронные списки избирателей

В Екатеринбурге к проведению выборов подготовлено 474 избирательных участка. Из них 450 функционируют на постоянной основе, ещё 24 организованы как временные — в аэропорту, на вокзале, в больницах и других местах временного пребывания граждан.

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