На Кубани спасают пострадавших от мазута птиц

В Краснодарском крае спасены почти 1700 птиц, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе. Как пишет «Интерфакс», в центрах помощи в Анапе и Темрюкском районе удалось очистить пернатых, и 1 300 из них уже отправлены на реабилитацию.